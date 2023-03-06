Крымский мост построен по определенной технологии, его легко разрушить — военный эксперт

Март, 06 в 13:37

Крымский мост не так уж и трудно разрушить, вопрос заключается в количестве и качестве боеприпасов, которые будут применяться.

Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан, пишет Главред.

По его словам, мосты можно сокрушать ракетами М31 при использовании РСЗО HIMARS и даже ракетами М1. Это сложно, но возможно.

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— Крымский мост построен по определенной технологии. Мы видели, как воздушным потоком срывается его ферма. Конструкции просто лежат, это антисейсмическое сооружение. Поэтому его легко разрушить взрывом. Подобные мосты нельзя сравнивать с советскими эстакадами — такими, как, например, в районе Херсона, которые долбили несколько месяцев, а они выстояли. Речь идет о разной конструкции, — заявил Свитан.

Он также добавил, что ATACMS, которые Украина просит у партнеров, смогли бы дотянуться до моста.

— У ATACMS в три раза больше боевая часть, чем у ракеты М31. Если у М31 она составляет 90 кг, то у ATACMS — 225 кг. Работать по мостам могут и ракеты Storm Shadow, причем они способны разрушить мост практически с первого удара, — резюмировал эксперт.

Крымский мост — это незаконно построенный транспортный переход из РФ в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит другого пути освобождения Крыма, кроме военного.