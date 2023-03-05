Данилов: Я не вижу другого пути освобождения Крыма, кроме военного
Временно оккупированный Россией Крым не имеет другого пути для освобождения, кроме как военным способом.
С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью для канала ZAXID.NET.
В контексте полномасштабного вторжения России в Украину вопрос деоккупации Крыма уже не может рассматриваться в рамках той стратегии, которая была принята в 2021 году, и сегодня она требует изменений.
Данилов напомнил, что стратегия, которая была принята 24 марта 2021 года, имела несколько пунктов по освобождению Крыма, в том числе и военный. Впрочем, приоритетом оставался политико-дипломатический путь освобождения временно оккупированного полуострова.
— Нам надо принять соответствующие документы. Если за эти документы проголосует Совет национальной безопасности и обороны… Сейчас другого пути (кроме как военного освобождения Крыма, — Ред.) я не вижу, — сказал он.
Алексей Данилов отметил, что решение будет приниматься членами СНБО, которое затем будет реализовываться указом президента.
— Мы отрабатываем все документы относительно тех процессов, которые происходят в секторе безопасности и обороны Украины. Это один из них, — добавил секретарь СНБО.
В то же время он говорит, что сегодня у Совета нацбезопасности и обороны подобных документов “очень много”.
— Когда говорят, что (власть, — Ред.) не готовилась, то просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное — выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, мы имели бы совсем другую ситуацию, — подчеркнул Данилов.
Накануне секретарь СНБО заявил, что Украина в ближайшее время изменит стратегию будущей деоккупации Крыма.