Март, 05 в 1:19

Временно оккупированный Россией Крым не имеет другого пути для освобождения, кроме как военным способом.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью для канала ZAXID.NET.

В контексте полномасштабного вторжения России в Украину вопрос деоккупации Крыма уже не может рассматриваться в рамках той стратегии, которая была принята в 2021 году, и сегодня она требует изменений.

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Данилов напомнил, что стратегия, которая была принята 24 марта 2021 года, имела несколько пунктов по освобождению Крыма, в том числе и военный. Впрочем, приоритетом оставался политико-дипломатический путь освобождения временно оккупированного полуострова.

— Нам надо принять соответствующие документы. Если за эти документы проголосует Совет национальной безопасности и обороны… Сейчас другого пути (кроме как военного освобождения Крыма, — Ред.) я не вижу, — сказал он.

Алексей Данилов отметил, что решение будет приниматься членами СНБО, которое затем будет реализовываться указом президента.

— Мы отрабатываем все документы относительно тех процессов, которые происходят в секторе безопасности и обороны Украины. Это один из них, — добавил секретарь СНБО.

В то же время он говорит, что сегодня у Совета нацбезопасности и обороны подобных документов “очень много”.

— Когда говорят, что (власть, — Ред.) не готовилась, то просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное — выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, мы имели бы совсем другую ситуацию, — подчеркнул Данилов.

Накануне секретарь СНБО заявил, что Украина в ближайшее время изменит стратегию будущей деоккупации Крыма.