Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
ATACMS
Фото: Getty Images

Найближчим часом Україна може отримати ракети дальністю польоту до 300 км.

Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке ATACMS

Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою.

Зараз дивляться

Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили і легкозахищеної матеріальної частини противника.

Кожна ракета має дальність стрільби до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A – модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації NAVSTAR. Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів M74. Дальність до 300 км.

Читайте
300 км дальності: експерт оцінив можливість отримання Україною ОТРК ATACMS від США

MGM-140 NTACMS – корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена касетною бойовою частиною з 13 самонавідними бойовими елементами BAT. Має дальність стрільби до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A – має дальність стрільби до 270 км. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18 вагою 227 кг.

Яку з модифікацій ATACMS можуть отримати ЗСУ, наразі невідомо.

Фото: Getty Images

Для запуску ракети використовують модернізовану пускову установку M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобільніший, тому його вогневі можливості менше, ніж у тяжчій гусеничній М270.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Можливості ATACMS

Наразі серед далекобійного озброєння ЗСУ є Точка-У (дальністю до 120 км) і ракети GMLRS для HIMARS (84 км).

Коли Україна отримає американські ракети – вони стануть найбільш далекобійною зброєю на озброєнні української армії.

Очікується, що ракети ATACMS зможуть вражати цілі противника на усіх окупованих територіях – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях. Крім того, дальність ракети покриває Крим та Керченський міст.

ATACMS зможе навіть влучати у цілі на території РФ та Білорусі.

Технічні характеристики

  • Довжина – 3,96 м (ATACMS MGM-140A та MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B та MGM-168A).
  • Діаметр – 0,61 м.
  • Розмах крил – 1,4 м.
  • Маса: 1670 кг – ATACMS MGM-140A; 1320 кг – MGM-140B.
  • Тип – касетна.
  • Дальність стрільби: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.
Читайте
Обстріл Нікополя й Краматорська: що відбувається на 146-ту добу війни (онлайн)

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка