Кримський міст побудований за певною технологією, його легко зруйнувати – військовий експерт

Березень, 06 в 13:37

Кримський міст не так уже й важко зруйнувати, питання полягає в кількості та якості боєприпасів, які будуть застосовуватись.

Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан, пише Главред.

За його словами, мости можна розтрощувати ракетами М31 за використання РСЗВ HIMARS і навіть ракетами М1. Це складно, але можливо.

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– Кримський міст побудований за певною технологією. Ми бачили, як повітряним потоком зривається його ферма. Конструкції просто лежать, це антисейсмічна споруда. Тому його легко зруйнувати вибухом. Ці мости не можна порівнювати з радянськими естакадами – такими, як, наприклад, у районі Херсона, які довбали кілька місяців, а вони вистояли. Йдеться про різну конструкцію, – заявив Світан.

Він також додав, що ATACMS, які Україна просить у партнерів, змогли б дотягнутися до мосту.

– В ATACMS утричі більша бойова частина, ніж у ракети М31. Якщо у М31 вона становить 90 кг, то у ATACMS – 225 кг. Працювати по мостах можуть і ракети Storm Shadow, причому вони здатні зруйнувати міст практично з першого удару, – резюмував експерт.

Кримський міст – це незаконно побудований транспортний перехід із РФ до окупованого Криму через Керченську протоку.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бачить іншого шляху звільнення Криму, окрім військового.