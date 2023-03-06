Нам еще воевать. Резников объяснил сокращение выплат некоторым военным

Март, 06 в 11:05

С февраля в Украине действует новый порядок выплат военным. Теперь размер денежного обеспечения зависит от того, находится ли боец в зоне боевых действий.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net.

Он отметил, что новые правила действуют не только из-за экономии, но и для справедливости.

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— Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, которые реально на “нуле” и рискуют, получают 100 000 грн. А силы обеспечения, которые за 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже боевого распоряжения, — пояснил глава Минобороны.

Резников отметил, что война продолжается и мы тоже несем потери.

— Семьям погибших мы должны заплатить по 15 млн грн. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Эти “сбережения” — это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ — крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим, — добавил он.

В то же время министр отметил, что в Украине подняли базовое денежное обеспечение на 30%. Сегодня солдат-стрелок низшей категории, ранее получавший 13 000 грн, получает 20 000 грн. А это все контракты и будущее пенсионное обеспечение. У всех, начиная от солдата, произошло увеличение.

Глава ведомства также выразил уверенность, что те, кто на передовой и выполняет боевую задачу, в будущем не пострадают от возможных следующих сокращений выплат.