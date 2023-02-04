Как меняются выплаты украинским военным с февраля: объяснение Минобороны

Февраль, 04 в 16:49

В феврале изменился порядок выплаты военным Сил обороны Украины и сотрудникам системы Министерства внутренних дел. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины 28 февраля 2022 года №168.

Согласно документу, дополнительные деньги в размере 30 тыс. и 100 тыс. грн военнослужащим будут выплачивать иначе. Выплаты будут зависеть от того, находится ли он в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий, сообщил начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Управления социальной поддержки Министерства обороны Олег Рогаль.

По его словам, с 1 февраля выплаты дополнительных 100 тыс. грн военным, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии соприкосновения, не изменятся. Однако увеличится размер ежемесячного денежного обеспечения в среднем на 50 %.

Сейчас смотрят То есть если военнослужащий получал 13 тыс. грн (это минимальное денежное обеспечение было в прошлом году), тогда эта сумма увеличится до более 20 тыс. грн — три минимальные заработные платы. На “передней” линии воин с минимальным денежным обеспечением 20 тыс. грн будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тыс. грн, то есть всего 120 тыс. грн в месяц. Кто продолжит получать 100 тыс. грн ежемесячно Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии соприкосновения, 100 тыс. грн также будут получать за время выполнения боевых задач: военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию как военных, которые будут иметь вознаграждение 100 тыс. грн ежемесячно);

зенитно-ракетные и противовоздушные войска, которые выполняют задачи в районе проведения боевых действий. Кто продолжит получать 30 тыс. грн ежемесячно Теперь 30 тыс. грн ежемесячно будут получать военные, которые входят в состав группировок Сил обороны Украины, выполняют боевые или специальные задачи согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей. Кроме того, эту сумму будут получать военные, которые будут выполнять задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны или находятся в подразделениях, зачисленных в состав резерва главнокомандующего ВСУ. Только за период выполнения этих боевых специальных задач будут выплачиваться 30 тыс. грн. Кому уменьшат выплаты Деньги не будут выплачиваться тем военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего ВСУ, находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и другое, объяснил Олег Рогаль. Читайте Денежная помощь во время войны: какие государственные и международные выплаты могут получить украинцы

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