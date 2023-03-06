Нам ще воювати. Резніков пояснив скорочення виплат деяким військовим

Березень, 06 в 11:05

З лютого в Україні діє новий порядок виплат військовим. Тепер розмір грошового забезпечення залежить від того, чи перебуває боєць у зоні бойових дій.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LIGA.net.

Він зазначив, що нові правила діють не лише через економію, а й для справедливості.

Зараз дивляться

– Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на “нулі” і ризикують, отримують 100 000 грн. А сили забезпечення, які за 20-30-40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 000. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть бойового розпорядження, – пояснив глава Міноборони.

Резніков наголосив, що війна триває, і ми теж маємо втрати.

– Родинам загиблих ми маємо заплатити по 15 млн грн. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте “заощадження” – це ресурс, який дає нам змогу забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо, – додав він.

Водночас міністр зазначив, що в Україні підняли базове грошове забезпечення на 30%. Сьогодні солдат-стрілець найменшої категорії, який мав 13 000 грн, має 20 000 грн. А це все контракти і майбутнє пенсійне забезпечення. У всіх, починаючи від солдата, відбулось збільшення.

Очільник відомства також висловив впевненість, що ті, хто на передовій і виконують бойове завдання, у майбутньому не постраждають від можливих наступних скорочень виплат.