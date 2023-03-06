РФ втратила у Бахмуті в 5 разів більше військових, ніж Україна – представник НАТО

Березень, 06 в 21:33

За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше 500.

Про це повідомив військовий представник Північноатлантичного альянсу.

Чиновник попередив, що співвідношення 5 до 1 є інформованою оцінкою, заснованою на розвідданих. Попри сприятливе співвідношення, вони також заявили, що Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

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Нагадаємо, що раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ кинула найкращі підрозділи в бій на Бахмутському напрямку та концентрує максимально артилерійський вогонь. За цю добу з боку окупантів було 130 ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 376-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.