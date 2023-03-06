Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ втратила у Бахмуті в 5 разів більше військових, ніж Україна – представник НАТО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше 500.

Про це повідомив військовий представник Північноатлантичного альянсу.

Чиновник попередив, що співвідношення 5 до 1 є інформованою оцінкою, заснованою на розвідданих. Попри сприятливе співвідношення, вони також заявили, що Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ кинула найкращі підрозділи в бій на Бахмутському напрямку та концентрує максимально артилерійський вогонь. За цю добу з боку окупантів було 130 ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 376-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: CNN
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка