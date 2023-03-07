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Факты / Україна

В Луганской области оккупанты взяли паузу, чтобы пополнить резервы для новых атак — Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Луганской области оккупанты взяли паузу, чтобы пополнить резервы для новых атак — Гайдай
Фото: Depositphotos

По состоянию на сегодня ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— В последнее время увеличилось количество волн наступлений и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман. Сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока оккупанты оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойти в наступления, — сказал он.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне пытаются захватить территорию Белогоровки, чтобы создать плацдарм для наступления на Лиман.

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