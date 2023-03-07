В Луганской области оккупанты взяли паузу, чтобы пополнить резервы для новых атак — Гайдай
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По состоянию на сегодня ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— В последнее время увеличилось количество волн наступлений и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман. Сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока оккупанты оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойти в наступления, — сказал он.
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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне пытаются захватить территорию Белогоровки, чтобы создать плацдарм для наступления на Лиман.