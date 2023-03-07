Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Луганщині окупанти взяли паузу, щоб поповнити резерви для нових атак – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На Луганщині окупанти взяли паузу, щоб поповнити резерви для нових атак – Гайдай
Фото: Depositphotos

Станом на сьогодні ситуація на Луганщині стабільна та контрольована.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Останнім часом збільшилась кількість хвиль наступів і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман. Сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки окупанти відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову піти у наступи, – сказав він.

Зараз дивляться

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагаються захопити територію Білогорівки, щоб створити плацдарм для наступу на Лиман.

Читайте
Доведеться переписувати підручники: війна в Україні зламала багато норм та шаблонів ведення боїв

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка