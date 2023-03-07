На Луганщині окупанти взяли паузу, щоб поповнити резерви для нових атак – Гайдай

Станом на сьогодні ситуація на Луганщині стабільна та контрольована.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Останнім часом збільшилась кількість хвиль наступів і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман. Сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки окупанти відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову піти у наступи, – сказав він.