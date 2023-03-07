На Луганщині окупанти взяли паузу, щоб поповнити резерви для нових атак – Гайдай
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Станом на сьогодні ситуація на Луганщині стабільна та контрольована.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Останнім часом збільшилась кількість хвиль наступів і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман. Сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки окупанти відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову піти у наступи, – сказав він.
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Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагаються захопити територію Білогорівки, щоб створити плацдарм для наступу на Лиман.