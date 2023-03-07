Март, 07 в 14:59

Россияне сознательно записали и обнародовали расстрел украинского военного. Украина уже работает над тем, чтобы найти убийц.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

— Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии, — сказал он.

По его словам, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри РФ, а также запугать самих украинцев.

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Представитель ГУР отметил, что работа по поиску убийц украинского защитника уже идет.

— Это комплексная работа, которая уже идет. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены, — подчеркнул он.

Вчера в сети появилось видео расстрела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Последними словами украинского защитника был патриотический лозунг Слава Украине!

В Минобороны Украины сообщили, что военный, которого расстреляли оккупанты, служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Звали его Тимофей Николаевич Шадура.

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Источник: телемарафон