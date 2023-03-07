Работа уже идет. Украина найдет виновных в расстреле украинского военного — Юсов
Россияне сознательно записали и обнародовали расстрел украинского военного. Украина уже работает над тем, чтобы найти убийц.
Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
— Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии, — сказал он.
По его словам, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри РФ, а также запугать самих украинцев.
Представитель ГУР отметил, что работа по поиску убийц украинского защитника уже идет.
— Это комплексная работа, которая уже идет. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены, — подчеркнул он.
Вчера в сети появилось видео расстрела военнослужащего Вооруженных сил Украины. Последними словами украинского защитника был патриотический лозунг Слава Украине!
В Минобороны Украины сообщили, что военный, которого расстреляли оккупанты, служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Звали его Тимофей Николаевич Шадура.
Источник: телемарафон