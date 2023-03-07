Березень, 07 в 14:59

Росіяни свідомо записали і оприлюднили розстріл українського військового. Україна вже працює над тим, щоб знайти вбивць.

Про це повідомив в етері телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

– Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії, – сказав він.

За його словами, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині РФ, а також залякати і нажахати самих українців.

Зараз дивляться

Представник ГУР зазначив, що робота з пошуку вбивць українського захисника вже триває.

– Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені, – наголосив він.

Вчора в мережі з’явилося відео розстрілу військовослужбовця Збройних сил України. Останніми словами українського захисника було патріотичне гасло Слава Україні!

У Міноборони України повідомили, що військовий, якого розстріляли окупанти, служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького. Звали його Тимофій Миколайович Шадура.

Читайте Фракція СН попросить Зеленського надати розстріляному військовому звання Героя України

Джерело: телемарафон