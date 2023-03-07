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Факты / Україна

Украина уже применяет на поле боя “умные бомбы” JDAM — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украина уже использует на поле боя “умные бомбы” JDAM.

Об этом во время круглого стола для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

Он отметил, что запас этих бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль (72 км, — Ред.) благодаря выдвижным комплектам крыльев, в настоящее время относительно невелик. Однако они могут представлять реальные проблемы для армии РФ.

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Напомним, что точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неясна. Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.

– У них (ВСУ, – Ред.) достаточно, чтобы нанести пару ударов, – сказал он.

Напомним, что еще в декабре 2022 года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине передового электронного оборудования, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в “умные бомбы”. Это поможет ВСУ с высокой степенью точности поражать позиции российских оккупантов.

Источник: The War Zone

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