Делаем все, чтобы устроить России цугцванг: Сырский наградил украинских бойцов в Бахмуте

Март, 08 в 14:49

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут и вручил украинским военным награды.

Об этом он написал в своем Telegram.

– Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром. Слава Украине, – написал Сырский.

Командующий Сухопутных войск, вручил воинам кресты и новую награду сухопутных войск – за доблесть, за храбрость, мужество и героизм.

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Сырский отметил что такая награда вручается впервые и поблагодарил защитников Бахмута.

– Всех врагов уничтожим! Победу получим! Вам слава. Потому что вы сейчас там, и больше нет точки, которая горячее чем тут, у Бахмута, – сказал командующий во время награждения бойцов.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что удерживать Бахмут – это важное тактическое решение для Украины.

Если украинская армия отступит, российским оккупантам откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении.