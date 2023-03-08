Украина наращивает силы и готовится к наступлению – СМИ

Март, 08 в 13:14

Украина наращивает силы для контрнаступления, западные партнеры увеличили поставки вооружения.

Об этом сообщает британское издание The Economist.

Украина в течение последних месяцев накапливает силы и технику, что может говорить о подготовке к контрнаступлению.

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– Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило в течение последних 3 месяцев. Поставки вооружений, согласованные в Германии в январе 2023 года, – это две трети от общего количества, отправленной Украине в прошлом году, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, ВСУ в ближайшее время получит танки и другую бронированную технику, которая играет значительную роль во время наступательных действий. Кроме того, издание подчеркивает, что украинская армия трансформируется и уже вскоре треть войска будет иметь комплектацию по стандартам НАТО.

– Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет – пять к двум – с поступлением помощи, – отмечает издание.

По данным The Economist, главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный планирует создать три новых армейских корпуса, в каждом из которых будет по шесть бригад, каждая будет насчитывать более 20 тыс. человек.

Также в издании отмечают, что пока украинская армия сдержит российское наступление в районе Бахмута, часть военных проходит обучение за рубежом. Вероятно, это поможет изменить тактику боевых действий.

– Во время наступательных действий в прошлом году украинская армия в основном наступала в ротных формированиях. Обучение в Графенвере имеет целью объединить их в большие батальоны и бригады, способные вести “общевойсковую” войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды боевой техники действуют вместе, а не просто последовательно, как это преимущественно сейчас, – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Россия может усилить штурмы на востоке Украины, но из-за истощенных человеческих и технических резервов возможности оккупантов мизерные.