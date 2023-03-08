Робимо все, щоб влаштувати Росії цугцванг: Сирський нагородив українських бійців у Бахмуті

Березень, 08 в 14:49

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Бахмут і вручив українським військовим нагороди.

Про це він написав у своєму Telegram.

– Цугцванг у шахах – це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб ворог опинився в такій ситуації на цій війні. Сили оборони працюють. Пишаємося кожним воїном і командиром. Слава Україні, – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ, вручив воїнам хрести та нову відзнаку сухопутних військ – за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм.

Зараз дивляться

Сирський зауважив що така відзнака вручається вперше та подякував оборонцям Бахмута.

– Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка гарячіша ніж отут, біля Бахмута, – сказав командувач під час нагородження бійців.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що утримувати Бахмут – це важливе тактичне рішення для України.

Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.