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Факти / Україна

Робимо все, щоб влаштувати Росії цугцванг: Сирський нагородив українських бійців у Бахмуті

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Олександр⁩ Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Бахмут і вручив українським військовим нагороди. 

Про це він написав у своєму Telegram.

– Цугцванг у шахах – це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб ворог опинився в такій ситуації на цій війні.  Сили оборони працюють. Пишаємося кожним воїном і командиром. Слава Україні, – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ, вручив воїнам хрести та нову відзнаку сухопутних військ – за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм. 

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Сирський зауважив що така відзнака вручається вперше та подякував оборонцям Бахмута.

– Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка гарячіша ніж отут, біля Бахмута, – сказав командувач під час нагородження бійців.


Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що утримувати Бахмут – це важливе тактичне рішення для України.

Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.

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