Март, 08 в 0:33

Россия пытается разработать проект так называемого соглашения Минск-3, которое хочет использовать как аргумент во время переговоров с Украиной, однако украинский народ это не устроит.

Об этом в эфире национального марафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, в России и Беларуси идут подготовительные работы по мирным переговорам, которые Данилов назвал планом Б для Кремля.

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— План известен, известно, кто будет исполнителем (плана, — Ред.), (в Минске и Москве, — Ред.) идут подготовительная работа. Это говорит о том, что надежды на то, что они смогут решить военным путем вопрос захвата нашей страны, у них уже нет… Все, что касается Минска-3, неприемлемо для нашего общества, — сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что возвращать в Украину влияние России или пророссийских политиков властям Украины не позволит украинский народ.

Алексей Данилов при этом не смог ответить на вопрос, когда возникнет, чтобы Киев был согласен на переговоры.

— Есть решение СНБО, по которому никаких переговоров с Путиным мы вести не можем. Он – террорист, — сказал он.

По его словам, вопрос принципов для Украины является фундаментальным.

— Мы не можем поступиться принципами, в том числе территориальной целостностью. Иначе это закончится новой войной. Принципы — это святая вещь, — добавил он.

Ранее Данилов заявлял, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает последствия прямого участия в войне против Украины, поэтому российскому президенту Владимиру Путину вряд ли удастся его уговорить на вторжение.