Путин уже год не может “изнасиловать” Лукашенко на прямое участие в войне против Украины — Данилов

Март, 03 в 10:53

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает последствия прямого участия в войне против Украины, поэтому российскому диктатору Владимиру Путину вряд ли удастся его дожать.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности председателя совхоза. И ни на один день эту должность не покидал. Не надо считать, что он такой простой. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно “изнасиловать”, чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться, — подчеркнул он.

По его словам, через год войны даже сложно представить, что должно произойти, чтобы Путину это удалось.

Сейчас смотрят

Данилов отметил, что сейчас Украина должным образом оценивает то, что вооруженные силы Беларуси не принимают прямого участия в вооруженной агрессии РФ, не говоря уже о белорусском народе, много представителей которого воюют на нашей стороне.

Сам Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск может присоединиться к российско-украинской войне, если кто-то нападет на Беларусь.

Однако, по его словам, он и в дальнейшем будет позволять России использовать Беларусь как плацдарм для продолжения войны.