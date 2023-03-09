Март, 09 в 13:03

Российские захватчики бросают на взятие Бахмута наиболее боеспособные подразделения, в частности наемников ЧВК Вагнера. Именно поэтому актуальность обороны Бахмута только растет.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, каждый день обороны города позволяет Силам обороны выиграть время для подготовки резервов и к будущим контрнаступательным операциям.

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В боях за Бахмут вражеская армия теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды боевиков Вагнера.

Сырский отмечает, что захват вагнеровцами Бахмута развяжет оккупантам руки и враг тогда может пойти в широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей.

— Заявления Пригожина в очередной раз доказывают очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города — тому яркое подтверждение, — заявил генерал-полковник.

Сообщалось, что в городе остается менее 4 тыс. человек, в том числе по меньшей мере 38 детей. До начала войны там проживало более 70 тыс. человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первым приоритетом для Украины остается оборона Бахмута и всего Донбасса.