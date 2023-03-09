Березень, 09 в 13:03

Російські загарбники кидають на взяття Бахмута найбільш боєздатні підрозділи, зокрема найманців ПВК Вагнера. Саме тому актуальність оборони Бахмута лише зростає.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, кожен день оборони міста дозволяє Силам оборони виграти час для підготовки резервів та до майбутніх контрнаступальних операцій.

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У боях за Бахмут ворожа армія втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська – штурмові загони бойовиків Вагнера.

Сирський наголошує, що захоплення вагнерівцями Бахмута розв’яже окупантам руки і ворог тоді може піти у широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин.

– Заяви Пригожина в черговий раз доводять дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста – тому яскраве підтвердження, – заявив генерал-полковник.

Повідомлялося, що у місті залишається менш як 4 тис. людей, зокрема, щонайменше 38 дітей. До початку війни там проживало понад 70 тис. людей

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що першим пріоритетом для України залишається оборона Бахмута і всього Донбасу.