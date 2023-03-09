Вскоре новое заседание СНБО: Зеленский анонсировал новые шаги против тех, кто хочет ослабить Украину

Первым приоритетом для Украины остается оборона Бахмута и всего Донбасса. Другим приоритетом является внутрення безопасность страны, касательно чего власти Украины предпримут решения на следующем заседании СНБО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 8 марта.

— Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс — это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу: на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства, — сказал он.

Президент поблагодарил каждого украинского воина, который борется, и тех, кто защищает позиции и отражает штурмы.

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— Очень важно, что фронт — это не какая-то линия на карте. Это люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою. Помощь от всех, кто обеспечивает логистику для фронта и для бойцов. От всех, кто волонтерит для наших героических боевых бригад и других подразделений сил обороны. От всех, кто работает и платит налоги, чтобы Украина могла выстоять, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезным для обороны.

— Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня внутренняя безопасность Украины является одним из первых приоритетов.

Кроме того, украинский лидер рассказал о своей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который с визитом прибыл в Киев.

— Важные переговоры. Ключевое — это вопрос защиты. Защиты Украины, всей международной повестки. Вопрос мира — для нас и для мира. Осуждение для агрессора. Мы обсудили с господином Гутерришем ситуацию с нашими людьми, которых удерживают в российской неволе. Это пленные украинцы, а также депортированные взрослые и дети. Должны вернуть всех, — заявил он.

Генсек ООН и президент также обсудили ситуацию на украинских атомных объектах и соответствующие угрозы, созданные Россией. Другой темой обсуждения стала продовольственная безопасность и глобальная роль Украины, как гаранта продовольственной стабильности.

— Это в интересах нашего государства и всех добросовестных государств мира, чтобы продовольственный экспорт из Украины сохранялся. И, конечно, я представил свое видение тех возможностей институтов ООН, Устава ООН, которые могут способствовать реализации украинской формулы мира — всех ее пунктов, — сказал он.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил всех, кто в течение последних дней на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги.

— Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха, — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хочет быть в Евросоюзе — и будет. Кроме того, Украина хочет, чтобы Грузия была в Евросоюзе.

— И я уверен — будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен — будет, — добавил он.

Владимир Зеленский считает, что этого заслуживают все свободные народы Европы.

Источник : Офис президента

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