Карта боевых действий на 10.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 380-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут, чтобы потом выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия захватчики бросают на наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 10.03.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 380-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.