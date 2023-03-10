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Факты / Україна

Карта боевых действий на 10.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 380-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут, чтобы потом выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия захватчики бросают на наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 10.03.2023

Карта бойових дій 9 березня 2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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