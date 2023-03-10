Карта бойових дій на 10.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 10 в 6:15

На 380-ту добу повномасштабної війни російські окупанти не полишають спроб оточити Бахмут, щоб потім вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля загарбники кидають на наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 10.03.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.