В Украине заочно будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству

Март, 10 в 15:37

Бывшего украинского беглого президента Виктора Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подольским районным судом было принято решение об осуществлении специального судебного производства — in absentia в отношении экс-президента и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности президента.

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Это решение суда позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых.

Следствием установлено, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.

В этот же день экс-президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые непосредственно выполняли задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства.

Януковичу инкриминируется организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 УК Украины). Его бывшему охраннику — организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 УК Украины).