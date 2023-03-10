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Факти / Україна

В Україні заочно судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
віктор янукович
Фото: Depositphotos

Колишнього українського президента втікача Віктора Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства і організації незаконного переправлення через держкордон.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Подільським районним судом було ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia щодо експрезидента та ексзаступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента.

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Це рішення суду дозволяє провести судовий розгляд та ухвалити кінцеве рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.

Цього ж дня експрезидент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ у районі Козацької бухти у Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства.

Януковичу інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України). Його колишньому охоронцю – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 КК України).

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