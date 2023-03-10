Март, 10 в 13:37

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала, как выглядит город Бахмут, где продолжаются одни из самых тяжелых боев на фронте.

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки Бахмута.

Видны масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

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На одном из снимков, сделанных в понедельник, 6 марта, видно, что мосты через реку Бахмутовка разрушены.

Река разделяет город и может быть использована Вооруженными силами Украины в качестве оборонительной линии для сдерживания российского наступления.

Наиболее серьезные разрушения наблюдаются в кварталах в восточных районах города. Ранее Россия заявила, что эта часть находится под ее контролем.

На другом снимке, сделанном в понедельник, показан район и мост в южной части города, которые были сильно повреждены за последние пару недель.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российский враг усиливает войска в районе Бахмута и стягивает туда всю свою технику.

Он также отметил, что в НАТО не до конца понимают войну в Украине, если говорят о возможном падении обороны Бахмута.