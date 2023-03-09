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Факты / Україна

НАТО трудно понять логику войны в Украине: в ВСУ объяснили заявление Столтенберга о “падении Бахмута”

Марта Бондаренко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

В НАТО не до конца понимают войну в Украине, если заявляют о возможном падении обороны Бахмута в ближайшие дни.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Сил обороны Сергей Череватый.

По его словам, у НАТО не было опыта больших войн, поэтому им трудно понять логику войны в Украине.

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— Последняя война, с которой НАТО имело более-менее касательные отношения — это войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему, применению войск и тому подобное. Они (в НАТО, — Ред.) больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям.

Я думаю, что им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимают, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают, — заявил Череватый.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме заявил, что оборона Бахмута может упасть в ближайшие дни.

А вот президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если украинская армия отступит, то врагу откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении. Именно поэтому важно удерживать Бахмут.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга ответила, что это неблагодарное дело — прогнозировать, как закончатся те или иные военные действия.

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