Март, 09 в 14:48

В НАТО не до конца понимают войну в Украине, если заявляют о возможном падении обороны Бахмута в ближайшие дни.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Сил обороны Сергей Череватый.

По его словам, у НАТО не было опыта больших войн, поэтому им трудно понять логику войны в Украине.

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— Последняя война, с которой НАТО имело более-менее касательные отношения — это войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему, применению войск и тому подобное. Они (в НАТО, — Ред.) больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям. Я думаю, что им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимают, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают, — заявил Череватый.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме заявил, что оборона Бахмута может упасть в ближайшие дни.

А вот президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если украинская армия отступит, то врагу откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении. Именно поэтому важно удерживать Бахмут.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга ответила, что это неблагодарное дело — прогнозировать, как закончатся те или иные военные действия.