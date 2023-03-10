Березень, 10 в 13:37

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала, який вигляд має місто Бахмут, де тривають одні з найзапекліших боїв на фронті.

Видання The New York Times опублікувало супутникові знімки Бахмута.

Помітні масштабні пошкодження та руйнування житлових будинків і промислових підприємств.

Зараз дивляться

На одному зі знімків, зроблених у понеділок, 6 березня, видно, що залишки мостів через річку Бахмутівка зруйновані.

Річка розділяє місто і може використовуватися Збройними силами України як оборонна лінія для стримування російського наступу.

Найсерйозніші руйнування спостерігаються у кварталах у східних районах міста. Раніше Росія заявила, що ця частина начебто перебуває під її контролем.

На іншому знімку, зробленому в понеділок, показано район і міст у південній частині міста, які були значно пошкоджені за останні кілька тижнів.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російський ворог підсилює війська в районі Бахмута і стягує туди всю свою техніку.

Він також наголосив, що у НАТО не до кінця розуміють війну в Україні, якщо говорять про можливе падіння оборони Бахмута.