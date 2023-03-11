Март, 11 в 6:11

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 11.03.2023

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

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Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области;

Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелечье, Старица, Огирцево, Амбарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спирное и Федоровка.

Враг осуществил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия — наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковиевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

Вражеским обстрелам подверглись 19 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Меньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, среди них — Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

Потери РФ в войне на 11.03.2023:

личный состав — около 158 000 (+1 010) человек ликвидировано;

танки — 3 458 (+10);

боевые бронированные машины — 6 762 (+20);

артиллерийские системы — 2 483 (+8);

РСЗВ — 493 (+2);

средства ПВО — 257 (+1);

самолеты — 304;

вертолеты — 289;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 108 (+1);

крылатые ракеты — 907;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 344 (+7);

специальная техника — 242 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.