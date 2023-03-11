NASAMS от Норвегии и выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: что происходит на 381-й день войны (онлайн)
В Украине выселяют УПЦ МП из всех помещений Киево-Печерской лавры — 11 марта начнется инвентаризация имущества.
США располагают данными о намерении России устроить искусственный мятеж против властей Молдовы, пишет CNN.
Заместитель министра обороны Анна Маляр об обстановке в Бахмуте говорит, что ситуация обострена, враг наступает.
Объявлено подозрение экс-руководителям завода Антонов в рамках дела об уничтожении Ан-225 Мрия
В Киеве попрощались с героем Украины Дмитрием Коцюбайло Да Винчи.
Президент США Джо Байден и глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен обсудили войну России в Украине, среди прочих тем, во время встречи в Белом доме в пятницу, пишет CNN.
Соединенные Штаты и Европейский Союз обещали “безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку” Украине до тех пор, пока она в этом нуждается, сказали два лидера.
— Мы по-прежнему привержены предоставлению и мобилизации международной поддержки, включая частный сектор, для обеспечения экономической стабильности Украины, — заявили Байден и фон дер Ляйен в совместном заявлении.
Они добавили, что военная помощь и обучение также будут продолжены.
Лидеры изложили инициативы, направленные на помощь Украине в восстановлении, и подчеркнули усилия — включая санкции — по “дальнейшему снижению способности России вести незаконную войну и ее военно-промышленной системы”, говорится в заявлении.
В заявлении отмечается успех партнерства США и ЕС, установленного год назад, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского топлива, что, по словам лидеров, они продолжают делать.
— Путин думал, что разделит нас, но мы едины как никогда. Мы вместе в нашей непоколебимой поддержке Украины столько, сколько потребуется, — говорится в заявлении.
9 марта на фронте погиб соучредитель сети музыкальных школ в Киеве Rock School (Рок Школа) Владимир Бульба.
Об этом сообщил защитник Украины, ведущий Radio Roks Илья Ярема в Facebook.
— Ты – мой брат по оружию. Ты – мой товарищ на культурном фронте. Именно благодаря тебе бродвейский мюзикл School of Rock появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал на украинском. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием Rock School, где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе это призвание. Это было по-настоящему. Ты был настоящий, — написал Ярема.
Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу. С началом полномасштабной войны Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в ряды ВСУ.
— Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!,- написал ведущий Radio Roks.