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Президент США Джо Байден и глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен обсудили войну России в Украине, среди прочих тем, во время встречи в Белом доме в пятницу, пишет CNN.

Соединенные Штаты и Европейский Союз обещали “безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку” Украине до тех пор, пока она в этом нуждается, сказали два лидера.

— Мы по-прежнему привержены предоставлению и мобилизации международной поддержки, включая частный сектор, для обеспечения экономической стабильности Украины, — заявили Байден и фон дер Ляйен в совместном заявлении.

Они добавили, что военная помощь и обучение также будут продолжены.

Лидеры изложили инициативы, направленные на помощь Украине в восстановлении, и подчеркнули усилия — включая санкции — по “дальнейшему снижению способности России вести незаконную войну и ее военно-промышленной системы”, говорится в заявлении.

В заявлении отмечается успех партнерства США и ЕС, установленного год назад, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского топлива, что, по словам лидеров, они продолжают делать.