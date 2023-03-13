Жителей Мелитополя вербуют в ЧВК Вагнера для штурма Бахмута — Федоров

Март, 13 в 10:34

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о том, что жителей города, которые там остались, начали вербовать в бригады ЧВК Вагнера, чтобы отправить для штурма Бахмута.

— Да, это правда…В конце недели действительно в закрытых группах мелитопольцев, которые остались во временно оккупированном городе, начали делать рассылку и набирать в ЧВК Вагнера. Конечно же, никто не соглашается, но те предложения, которые они делают — это 200 тыс. руб. вроде бы в месяц они готовы платить тем, кто готов ехать в Бахмут, — заявил он в эфире телемарафона.

При этом Федоров уверен, что они не наберут ни одной бригады, там же, как было с набором добровольческого батальона из местного населения.

Британская разведка сегодня сообщила, что в последнее время владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за разногласий с руководством Минобороны РФ, поэтому возможно теперь пытается набирать наемников среди свободных российских граждан.