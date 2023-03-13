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Факти / Україна

Жителів Мелітополя вербують до ПВК Вагнера для штурму Бахмута – Федоров

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ПВК Вагнера
Фото: Depositphotos

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про те, що мешканців міста, які там залишилися, почали вербувати до бригад ПВК Вагнера, щоб відправити для штурму Бахмута.

– Так, це правда…Наприкінці тижня справді в закритих групах мелітопольців, які залишилися в тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку і набирати до ПВК Вагнера. Звісно ж, ніхто не погоджується, але ті пропозиції, які вони роблять – це 200 тис. руб. начебто на місяць вони готові платити тим, хто готовий їхати до Бахмуту, – заявив він в ефірі телемарафону.

Водночас Федоров упевнений, що вони не наберуть жодної бригади, там саме, як було з набором добровольчого батальйону з місцевого населення.

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Британська розвідка сьогодні повідомила, що останнім часом власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в’язницях через суперечки з керівництвом Міноборони РФ, тому можливо тепер намагається набирати найманців серед вільних російських громадян.

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