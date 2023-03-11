Март, 11 в 15:25

За сутки в районе города Бахмут (Донецкая область) произошло более 20 боестолкновений между украинскими защитниками и оккупантами. Ситуация остается напряженной.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Так, за последние сутки войска РФ на Бахмутском направлении 157 раз обстреляли украинские позиции из разных видов артиллерии и реактивных систем залпового огня. Произошло 53 боестолкновения.

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– 16 раз (враг, — Ред.) обстрелял только сам Бахмут, произошло 23 боестолкновения в районе самого города, — отметил Череватый.

Во время боев был ликвидирован 221 оккупант, еще 314 получили ранения.

Череватый заверил, что военное командование делает все, чтобы защитники Бахмута имели необходимые боеприпасы, амуницию, медикаменты, еду, а также могли оттуда переправлять раненых для лечения.

Комментируя большие потери ЧВК Вагнера в районе Бахмута, спикер спрогнозировал, что город станет точкой, где эта частная военная компания будет полностью уничтожена. По словам Череватого, наемники ЧВК “на пути к этому”.

– Скорее всего, Бахмут станет той точкой, где они будут уничтожены, — подчеркнул он.

Череватый объяснил, что на первом этапе украинские войска фактически уничтожили “тот Вагнер, который создавался как ЧВК”, куда набирали спецназовцев с опытом. До полномасштабной войны в Украине эти наемники выполняли для российских спецслужб и для теневых бизнесменов РФ (таких как Евгений Пригожин) задачи в горячих точках.

После потерь на фронте в ЧВК Вагнера начали вербовать заключенных. Как отметил Череватый, большинство из них “этой зимой фактически были уничтожены”.

Сейчас определенная часть вагнеровцев еще находится в районе Бахмута. Но учитывая очень большие потери во время штурмовых действий, командование РФ усилило их воздушно-десантными подразделениями.

– Если такая динамика сохранится, я думаю, что есть большой шанс от них (наемников ЧВК Вагнера, — Ред.) избавиться благодаря героизму и профессионализму наших военных, — добавил Череватый.

Комментируя потери войск РФ в бронетехнике за последние сутки, спикер рассказал, что оккупанты стали ее чаще использовать на Лиманско-Купянском отрезке фронта. Украинские военные уничтожают там эту вражескую бронетехнику.

Как известно, 6 марта во время заседания Ставки верховного главнокомандующего, которую собирал президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в Бахмуте.

По словам генерала Сырского, украинские военные, защищающие город, не дают войскам РФ продвинуться вперед, истощают их и дают время на подготовку к весеннему контрнаступлению ВСУ.