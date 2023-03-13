Пригожин потерял доступ к вербовке заключенных и переключился на гражданских россиян — британская разведка

Март, 13 в 10:31

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за споров с руководством Минобороны РФ.

Об этом пишет Минобороны Великобритании.

— С начала марта 2023 года ЧВК Вагнера создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая так называемые анкеты молодого бойца для сбора контактных данных заинтересованных, — говорится в сообщении.

Как указывают в британской разведке, около половины заключенных, которых ЧВК уже направила в Украину, скорее всего, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки осужденных.

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— Если запрет останется в силе, Пригожин, вероятно, будет вынужден уменьшить масштаб или интенсивность операций Вагнера в Украине, — заключают британцы.

Ранее издание The Moscow Times сообщило, что в российскую частную военную компанию Вагнера Евгения Пригожина начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

Источник: Минобороны Великобритании