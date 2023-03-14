Март, 14 в 16:59

14 марта председатель Николаевской ОВА Виталий Ким написал в своих соцсетях, что ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, скорее всего, противорадарные.

Что это за ракеты и какую опасность несут для Украины – читайте в материале.

Противорадарные ракеты: что это за оружие

По словам военного эксперта Александра Коваленко, противорадарные – это противорадиолокационные ракеты, предназначенные для уничтожения целей на поверхности земли, воды, а также углубленных объектов.

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Их часто использует русская авиация. Чаще всего их армия обстреливает наши города именно ракетами Х-31П. РФ использует модификацию П, потому что это – радиолокационный вариант этих ракет, класса воздух-поверхность.

Они используются самолетами разной номенклатуры, имеющимися на вооружении Воздушных сил РФ. Это могут быть Су-34, Су-35, МиГ-29.

Х-31П: что известно о противорадарных ракетах, которыми Россия атаковала Одесскую область 14 марта

Фактически ракеты Х-31П разрабатывались еще во времена Советского союза. Были приняты в 1980-х годах на вооружение, однако используются до сих пор.

Они изменяются, модернизируются, имеют некоторые изменения в характеристиках, но если мы говорим о Х-31П, то это базовые противорадиолокационные средства для уничтожения РЛС, артиллерийских РЛС, батарей зенитно-ракетных комплексов.

Они имеют пассивную радиолокационную систему наведения, ориентированную на обнаружение и уничтожение источников радиоизлучения.

А источником радиоизлучения являются в первую очередь радары РЛС (радиолокационные станции), входящие в состав зенитно-ракетных комплексов, артиллерии и т. д. То есть они предназначены для борьбы с противовоздушной обороной.

Ракета Х-31П имеет максимальную дальность пуска 110 км, поэтому фактически оккупанты имеют возможность запускать эти ракеты даже на большие расстояния, не заходя в зону действия нашей противовоздушной обороны.