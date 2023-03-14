Березень, 14 в 16:59

14 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у своїх соцмережах, що ракети, якими Росія обстрілює Україну, швидше за все, протирадарні.

Що це за ракети та яку небезпеку несуть для України – читайте в матеріалі.

Протирадарні ракети: що це за зброя

За словами військового експерта Олександра Коваленка, протирадарні – це протирадіолокаційні ракети, які призначені для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об’єктів.

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Їх використовує російська авіація. Найчастіше їхня армія обстрілює наші міста саме ракетами Х-31П. РФ використовує модифікацію П, тому що це – радіолокаційний варіант цих ракет, класу повітря-поверхня.

Вони використовуються літаками різної номенклатури, які є на озброєнні Повітряних сил РФ. Це можуть бути Су-34, Су-35, МіГ-29.

Х-31П: що відомо про протирадарні ракети, якими Росія атакувала Одещину 14 березня

Фактично, ракети Х-31П розроблялися ще за часів Радянського союзу. Були прийняті у 1980-х роках на озброєння, однак використовуються й досі. Вони змінюються, модернізуються, мають деякі зміни в характеристиках, але якщо ми кажемо про Х-31П, то це – базові протирадіолокаційні засоби для знищення РЛС, артилерійських РЛС, батарей зенітно-ракетних комплексів.

Вони мають пасивну радіолокаційну систему наведення, яка орієнтована на виявлення та знищення джерел радіовипромінювання.

А джерелом радіовипромінювання є в передусім радари РЛС (радіолокаційні станції), які входять до складу зенітно-ракетних комплексів, артилерії й т.д.

Ракета Х-31П має максимальну дальність пуску 110 км, тому, фактично, окупанти мають можливість запускати ці ракети навіть на великі відстані, не заходячи в зону дії нашої протиповітряної оборони.