Москва первый — две пробоины, ляжет на бок… Как украинские ракетчики потопили крейсер РФ и какое значение это имело

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14 апреля 2022 года флагман российского флота крейсер Москва пошел ко дну. Как это происходило, кадры, видео перехвата из буксира и какое значение имело его потопление — об этом рассказали в фильме Битва за остров Змеиный. Море.

Незадолго до того, как флагман Москва превратился в груду металлолома, он оказался от украинского берега в 120 км. Это увидели наши ракетчики, идентифицировали очень большую цель, получили подтверждение от союзников и выстрелили по нему двумя ракетами Нептун.

Обе ракеты попали в цель, подтверждение тому несколько фото, одно короткое видео и один перехват из российского буксира.

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– Остров, 4, я второй буксир, как слышите, прием? Второй буксир, подтверждаю – 690, внештатная, ч.1 …Как слышите? Москва первый — две пробоины, винт встал, зарылся, ляжет на бок… Батарея повреждена, подтверждаю пробоины ниже ватерлинии… Провести буксировку нет хода на сближение, проводим посильное спасение экипажа, — говорится в перехвате.

Командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа отмечает, что потеря Россией крейсера Москва имеет два значения. И прежде всего корабль был задействован для прикрытия российского ПВО, закрытия неба над своим подрозделением.

– Но, конечно, с военной точки зрения этот крейсер был предназначен для уничтожения авианосцев. Его стихия – это океан, в Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли, — говорит Неижпапа.

Кроме того, после уничтожения крейсера Москва российские корабли уже не приближались к нашим берегам ближе 300 км, а об угрозе высадки вражеского десанта в Одесской области можно было не беспокоиться.