Москва перший – дві пробоїни, ляже на бік… Як українські ракетники потопили крейсер РФ та яке значення це мало

Березень, 15 в 21:40

14 квітня 2022 року флагман російського флоту крейсер Москва пішов на дно. Як це відбувалося, кадри, відео перехоплення з буксиру та яке значення мало потоплення – про це розповіли у фільмі Битва за острів Зміїний. Море.

Незадовго до того, як флагман Москва перетворився на купу металобрухту, він опинився від українського берега за 120 км. Це побачили наші ракетники, ідентифікували дуже велику ціль, отримали підтвердження від союзників і вистрілили по ньому двома ракетами Нептун.

Обидві ракети влучили у ціль, підтвердження цьому є декілька фото, одне коротке відео і одне перехоплення з російського буксиру.

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– Острів, 4, я другий буксир, як чуєте, прийом? Другий буксир, підтвержую – 690, нештатна, ч.1… Як чуєте? Москва перший – дві пробоїни, гвинт встав, зарився, ляже на бік… Батарея пошкоджена, підтверджую пробоїни нижче ватерлінії… Провести буксировку немає ходу на зближення, проводимо посильний порятунок екіпажу, – йдеться у перехопленні.

Командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа зазначає, що втрата Росією крейсеру Москва має два значення. І перш за все він був задіяний для прикриття російської ППО, закриття неба над своїм об’єднанням.

– Але, звісно, з військової точки зору цей крейсер був призначений для знищення авіаносців. Його стихія – це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили, – сказав він.

Крім того, після знищення крейсеру Москва російські кораблі вже не наближались до наших берегів за 300 км, а про загрозу висадки ворожого десанту на Одещині можна було не турбуватися.