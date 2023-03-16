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Факты / Україна

Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида в Украине, но еще изучает “некоторые аспекты”

Валентина Чорна, редактор ленты
Техніка РФ на вулиці Бучі
Фото: Getty Images

Международная следственная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида в действиях России на территории Украины.

Об этом заявил руководитель комиссии Эрик Мьосе во время брифинга, сообщает The Guardian.

— Мы не нашли доказательств того, что на территории Украины был геноцид, — сказал он.

Мьосе добавил, что комиссия все еще анализирует доказательства и изучает “некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы” относительно возможного геноцида.

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В то же время комиссия признала, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений, в частности умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

— Комиссия назвала потенциальными преступлениями против человечности неоднократные нападения на украинскую инфраструктуру, которые оставили сотни тысяч людей без тепла и электричества в холодные месяцы, — говорится в отчете, который был опубликован 16 марта.

Отчет был создан на основе более 500 интервью, спутниковых снимков, посещения мест заключения и могил.

Кроме нарушения со стороны россиян, также были найдены нарушения и в действиях украинских военных. Однако они составляют “незначительное количество” — большинство доклада сосредоточено именно на обвинениях против России.

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РФ совершила в Украине многочисленные военные преступления и не только – отчет комиссии ООН

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