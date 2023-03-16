Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні, але ще вивчає “деякі аспекти”

Березень, 16 в 20:41

Міжнародна слідча комісія ООН не виявила ознак геноциду в діях Росії на території України.

Про це заявив керівник комісії Ерік Мьосе під час брифінгу, повідомляє The Guardian.

– Ми не знайшли доказів того, що на території України був геноцид, – сказав він.

Мьосе додав, що комісія все ще аналізує докази та вивчає “деякі аспекти, які можуть викликати питання” щодо можливого геноциду.

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Водночас комісія визнала, що РФ скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів, зокрема навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

– Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові напади на українську інфраструктуру, які залишили сотні тисяч людей без тепла й електрики в найхолодніші місяці, – йдеться у звіті, який був опублікований 16 березня.

Звіт був створений на основі понад 500 інтерв’ю, супутникових знімків, відвідуваннях місць ув’язнення та могил.

Окрім порушення з боку росіян, також були знайдені порушення і у діях українських військових. Однак вони становлять “незначну кількість” – більшість доповіді зосереджено саме на звинуваченнях проти Росії.