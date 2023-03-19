Март, 19 в 11:31

Российская система молча признала, что ее войска в ближайшее время вряд ли захватят территории, которые планировали ранее.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали обнародование оккупантами указа об объявлении Мелитополя областным центром Запорожской области.

Объявляя об этом решении, назначенный Россией глава области Евгений Балицкий заявил, что это якобы временная мера, “пока Запорожье не будет под контролем РФ”.

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– Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 тыс. человек, что ориентировочно в 35 км от нынешней линии фронта. Поэтому тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием, что российским войскам вряд ли удастся в ближайшем будущем захватить ранее запланированные территории, – убеждены британские разведчики.

Отметим, что указ об объявлении оккупированного Мелитополя областным центром власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали 3 марта 2023 года.

Запорожская область является одной из четырех областей, которые 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин “провозгласил” частью РФ”.

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