Мовчки визнали свої невдачі – розвідка Британії про новий указ РФ щодо Мелітополя

Березень, 19 в 11:31

Російська система мовчки визнала, що її війська найближчим часом навряд чи захоплять території, які планували раніше.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували оприлюднення окупантами указу про оголошення Мелітополя обласним центром Запорізької області.

Оголошуючи про це рішення, призначений Росією очільник області Євген Балицький заявив, що це буцімто тимчасовий захід, “поки Запоріжжя не буде під контролем РФ”.

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– Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр із населенням 700 тис. чоловік, що орієнтовно за 35 км від теперішньої лінії фронту. Тож тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням, що російським військам навряд чи вдасться в найближчому майбутньому захопити раніше заплановані території, – переконані британські розвідники.

Зауважимо, що указ про оголошення окупованого Мелітополя обласним центром влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала 3 березня 2023 року.

Запорізька область є однією з чотирьох областей, які 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін “проголосив” частиною РФ”.

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