Март, 20 в 20:22

Решение о контрнаступлении ВСУ должно принимать украинское военное командование, а не паркетные генералы и западные эксперты в социальных сетях.

Об этом пишет военный аналитик Том Купер.

Он отмечает, что хотел бы увидеть, как американцы, которые жалуются на использование украинцами боеприпасов, будут их экономить при огневом контакте с врагом.

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Постоянные призывы к украинскому контрнаступлению напоминают аналитику по Ирану конца 1980 — начала 1981 года. Тогда иранская общественность подтолкнула собственную армию к контрнаступлению, к которому она была просто не готова.

— В январе 1981 года иранская армия начала это большое контрнаступление: ввела бронетанковую дивизию с тремя бригадами танков Chieftain на хорошо подготовленные иракские позиции. В неподходящий момент времени, в середине сезона дождей. Половина танков была потеряна, когда они застряли в грязи, а еще треть была выведена из строя иракскими Т-72. Спасибо политикам, паркетным генералам и военным корреспондентам: погибло много людей. Ничего не было достигнуто, — написал он.

Ирану понадобилось еще 1,5 года подготовки, пока армия была действительно готова к бою. Только тогда они разбили иракскую армию в Хузестане и освободили всю провинцию сразу.

Том Купер считает, что сейчас украинская армия не готова идти в контрнаступление, поскольку имеет недостаток боеприпасов, систем ПВО, хорошо подготовленных войск и командиров.

Он призывает общественность успокоиться, быть терпеливыми и не подгонять ВСУ, поскольку это не видеоигра, где можно схитрить, имея бесконечные запасы боеприпасов и войска.

— Это большая, массовая, кровавая, грязная война. Такие войны выигрываются не битьем себя в грудь и не многословием, а терпением, тщательной разведкой, большим количеством тренировок, достаточными запасами боеприпасов и припасов, истощением врага при одновременной подготовке достаточного количества собственных войск, а также тщательным выбором времени и места для нападения. Это не ваше и не мое дело и не дело всех остальных возможных паркетных генералов и военных корреспондентов в социальных сетях. Это дело генералов ВСУ, — подытожил Том Купер.