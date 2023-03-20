Березень, 20 в 20:22

Рішення про контрнаступ ЗСУ має ухвалюти українське військове командування, а не паркетні генерали і західні експерти у соціальних мережах.

Про це пише військовий аналітик Том Купер.

Він зазначає, що хотів би побачити, як американці, які скаржаться на використання українцями боєприпасів, будуть їх економити при вогневому контакті з ворогом.

Зараз дивляться

Постійні заклики до українського контрнаступу нагадують аналітику Іран кінця 1980 – початку 1981 років. Тоді іранська громадкість підштовхнула власну армію до контрнаступу, до якого вона була просто не готова.

– У січні 1981 року іранська армія розпочала цей великий контрнаступ: ввела бронетанкову дивізію з трьома бригадами танків Chieftain на добре підготовлені іракські позиції. У невідповідний момент часу, в середині сезону дощів. Половина танків була втрачена, коли вони застрягли в багнюці, а ще третина була виведена з ладу іракськими Т-72. Спасибі політикам, паркетним генералам і військовим кореспондентам: загинуло багато людей. Нічого не було досягнуто, – написав він.

Ірану знадобилося ще 1,5 роки підготовки, поки армія була дійсно готова до бою. Лише тоді вони розбили іракську армію в Хузестані і звільнили всю провінцію одразу.

Том Купер вважає, що зараз українська армія не готова йти у контрнаступ, оскільки має брак боєприпасів, систем ППО, добре підготовлених військ та командирів.

Він закликає громадкість заспокоїтися, бути терплячими і не підганяти ЗСУ, оскільки це не відеогра, де можна схитрувати, маючи нескінченні запаси боєприпасів і війська.

– Це велика, масова, кривава, брудна війна. Такі війни виграються не биттям себе в груди і не багатослів’ям, а терпінням, ретельною розвідкою, великою кількістю тренувань, достатніми запасами боєприпасів і припасів, виснаженням ворога при одночасній підготовці достатньої кількості власних військ, а також ретельним вибором часу і місця для нападу. Це не ваша і не моя справа, і не справа всіх інших можливих паркетних генералів і військових кореспондентів у соціальних мережах. Це справа генералів ЗСУ, – підсумував Том Купер.