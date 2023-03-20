Март, 20 в 6:47

Общее весеннее наступление России близится к своей кульминации. Оккупантам так и не удалось захватить Бахмут.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне представитель восточной группы Сил обороны Украины, полковник Сергей Череватый заявил, что Россия не смогла собрать достаточно сил для масштабного наступления на Донбассе.

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Кроме того, нынешние бои, которые ведут оккупанты, уж точно нельзя назвать крупной стратегической операцией.

Российский враг так и не может подчинить себе Бахмут.

По мнению экспертом ISW, наступление боевиков Вагнера в районе Бахмута, вероятно, близится к завершению.

Оккупантам также тяжело даются и другие участки фронта, особенно в районах Авдеевки-Донецка и Угледара.

Враг пытается отчаянно атаковать Авдеевку, чтобы возобновить наступление на Угледар. По мнению аналитиков, атаки в районе Авдеевки частично предназначены для оттягивания украинских резервов из западной части Донецкой области в район Авдеевки-Донецка.

В Генштабе ВСУ отмечают, что совсем недавно враг возле Авдеевки потерял целую роту личного состава, что говорит о больших потерях на этом участке.