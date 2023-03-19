Март, 19 в 13:30

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин ищет причины, чтобы объяснить, почему наступление его ЧВК в районе Бахмута Донецкой области приближается к кульминации.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили тезисы, озвученные Пригожиным в интервью связанному с ним изданию РИА ФАН 17 марта.

В частности, в обнародованном интервью Пригожин призвал российские войска готовиться к контрнаступлениям ВСУ “в Белгородской области, в районе Кременной, Бахмута, в сторону Донецка и в Запорожской области”, которые, по его словам, начнутся с середины апреля.

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– Вероятно, Пригожин заговорил о достаточной боевой мощи ВСУ для масштабного контрнаступления, чтобы оправдать неспособность ЧВК Вагнера завершить захват или окружение Бахмута, – предполагают аналитики ISW.

К слову, ранее американские аналитики предполагали, что вагнеровцы атакуют населенные пункты к северу и северо-западу от Бахмута, которые легче захватить, потому что не способны к тактическим успехам в самом городе.

Объяснял такие шаги Пригожин тогда обеспечением безопасности флангов во время подготовки к украинским контрнаступлениям.

Еще один тезис, которым Пригожин, вероятно, прикрывается, чтобы оправдать отсутствие прогресса ЧВК Вагнера в Бахмуте, – это количество Сил обороны в городе.

По словам владельца частной военной компании, в Бахмуте сейчас сосредоточено не менее 19 тыс. украинских военных.

Не исключено, что интервью Пригожина было и этаким призывом к армии РФ для сохранения ресурсов перед контрнаступлениями ВСУ.

– Заявления Пригожина о неизбежности украинского контрнаступления является свидетельством того, что владелец ЧВК Вагнера верит в то, что российские силы вскоре потеряют инициативу перед Украиной и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать приостановленные или неудачные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара, – считают в ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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