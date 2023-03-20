Березень, 20 в 6:47

Загальний весняний наступ Росії наближається до своєї кульмінації. Окупантам так і не вдалося захопити Бахмут.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні представник східної групи Сил оборони України, полковник Сергій Череватий заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для масштабного наступу на Донбасі.

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Крім того, нинішні бої, які ведуть окупанти, вже точно не можна назвати великою стратегічною операцією.

Російський ворог так і не може підпорядкувати собі Бахмут.

На думку експертів ISW, наступ бойовиків Вагнера в районі Бахмута, ймовірно, наближається до завершення.

Окупантам також важко даються й інші ділянки фронту, особливо в районах Авдіївки-Донецька та Вугледара.

Ворог намагається відчайдушно атакувати Авдіївку, щоб відновити наступ на Вугледар. На думку аналітиків, атаки в районі Авдіївки частково призначені для відтягування українських резервів із західної частини Донецької області в район Авдіївки-Донецька.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що зовсім недавно ворог біля Авдіївки втратив цілу роту особового складу, що свідчить про великі втрати на цій ділянці.