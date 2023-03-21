Березень, 21 в 11:04

Російські окупанти змінюють тактику щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у загарбників закінчилися “обіцянки” гарного життя – обіцянки високих зарплат та дешевих комунальних послуг. Також скінчилися гроші на виплату заборгованості.

До того ж щодня з’являється дедалі більше обмежень та наглядачів в погонах.

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– Вслід за ФСБ, окупаційними прокуратурою та судом на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя зареєстрували управління росгвардії. Керувати новою структурою прислали СОБРівця з Москви, який засвітився в кнофліктах “злодіїв у законі”. Окупований Південь тепер не тільки найбільша тюрма в Європі, а й місце заслання усякого непотребу з боліт, – розповів Іван Федоров.

Раніше мер Мелітополя заявив, що жителів окупованого міста почали вербувати до бригад бойовиків Вагнера, щоб відправити для штурму Бахмута. За словами Федорова, ніхто не погоджується.

Крім того, загарбники під виглядом так званих планових оглядів житлового фонду хочуть відбирати квартири у цивільного населення Мелітополя.