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Факты / Україна

ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута — британская разведка

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, контрнаступление ВСУ может ослабить давление оккупантов на маршрут поставки H-32, который находится под угрозой.

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На окраинах Бахмута продолжаются бои. Разведка считает, что, вероятно, наступление оккупантов на город теряет прежнюю интенсивность из-за того, что некоторые подразделения РФ были переброшены на другие участки фронта.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении армия РФ теряет наступательный потенциал, но не прекращает попыток захватить город.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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