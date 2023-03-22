Март, 22 в 13:04

Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, контрнаступление ВСУ может ослабить давление оккупантов на маршрут поставки H-32, который находится под угрозой.

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На окраинах Бахмута продолжаются бои. Разведка считает, что, вероятно, наступление оккупантов на город теряет прежнюю интенсивность из-за того, что некоторые подразделения РФ были переброшены на другие участки фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 March 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/21nhXFioD8 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 22, 2023

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении армия РФ теряет наступательный потенциал, но не прекращает попыток захватить город.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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