Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, контрнаступление ВСУ может ослабить давление оккупантов на маршрут поставки H-32, который находится под угрозой.

На окраинах Бахмута продолжаются бои. Разведка считает, что, вероятно, наступление оккупантов на город теряет прежнюю интенсивность из-за того, что некоторые подразделения РФ были переброшены на другие участки фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 March 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 22, 2023