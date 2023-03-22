ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута — британская разведка
Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
По данным ведомства, контрнаступление ВСУ может ослабить давление оккупантов на маршрут поставки H-32, который находится под угрозой.
На окраинах Бахмута продолжаются бои. Разведка считает, что, вероятно, наступление оккупантов на город теряет прежнюю интенсивность из-за того, что некоторые подразделения РФ были переброшены на другие участки фронта.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 March 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/21nhXFioD8
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 22, 2023
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении армия РФ теряет наступательный потенциал, но не прекращает попыток захватить город.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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