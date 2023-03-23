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Факти / Україна

Під Бахмутом РФ втрачає значні сили та видихається, скоро ми цим скористаємось – Сирський

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут попри втрати в живій силі та техніці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК Вагнера.

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– Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом, – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ додав, що під безперервним вогнем артилерії та авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Він відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, які зараз боронять Україну на сході.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що ЗСУ розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута Донецької області.

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Джерело: Олександр Сирський

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